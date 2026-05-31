أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حفل تنصيب خليفته سيقام في الجناح الشرقي الجديد للبيت الأبيض.

قال ترامب في مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "من المضحك، إذا تحدثنا عن الاستخدام، فإن الرؤساء الآخرين سيستخدمون هذا المبنى لمدة 200 عام، ولكنني سأستخدمه لمدة 6 أشهر تقريبا إنه مبنى رائع، وسنقيم حفل التنصيب القادم هنا".

وبعد توليه منصبه، بدأ ترامب عملية إصلاح شاملة للبيت الأبيض، حيث هدم الجناح الشرقي لبناء قاعة احتفالات جديدة لاستقبالات ضخمة.

وتقدر تكلفة المشروع بـ 400 مليون دولار، جمعها ترامب من مصادر خارج الميزانية.

وجرت العادة أن يتم تنصيب رئيس الولايات المتحدة في مبنى الكابيتول في واشنطن، وفقا لروسيا اليوم.