شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و483 شاحنة و39 سيارة، وبلغ إجمالي عدد تحركات بالموانئ 7 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 808 راكبا.

حركة الواردات والصادرات بموانئ البحر الأحمر

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات 3 سفن و2500 طن بضائع، و 259 شاحنة و30 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 سفن و4500 طن بضائع، و224 شاحنة و9 سيارات.

حركة الملاحة بميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا السفينة PELAGOS Express، ويستعد لمغادرة السفن "POSEIDON EXPRESS، Pan LiLi، أمل".

حركة الملاحة بميناء نويبع

كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و145 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وسينا.