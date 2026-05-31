إعلان

تداول 7 آلاف طن بضائع و483 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

كتب : رضا السيد

12:53 م 31/05/2026

موانئ البحر الأحمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و483 شاحنة و39 سيارة، وبلغ إجمالي عدد تحركات بالموانئ 7 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 808 راكبا.

حركة الواردات والصادرات بموانئ البحر الأحمر

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات 3 سفن و2500 طن بضائع، و 259 شاحنة و30 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 سفن و4500 طن بضائع، و224 شاحنة و9 سيارات.

حركة الملاحة بميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا السفينة PELAGOS Express، ويستعد لمغادرة السفن "POSEIDON EXPRESS، Pan LiLi، أمل".

حركة الملاحة بميناء نويبع

كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و145 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وسينا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء ميناء نويبع البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قبل السفر إلى كأس العالم.. مفاجأة تؤجل انضمام مرموش لمعسكر الفراعنة
رياضة عربية وعالمية

قبل السفر إلى كأس العالم.. مفاجأة تؤجل انضمام مرموش لمعسكر الفراعنة
20 صورة| من جزر المالديف إلى الشواطئ.. كيف قضى النجوم آخر أيام عيد الأضحى؟
زووم

20 صورة| من جزر المالديف إلى الشواطئ.. كيف قضى النجوم آخر أيام عيد الأضحى؟
7 طبقات من العسل.. حكاية مملكة النحل المكتشفة داخل مقبرة في المنوفية
أخبار المحافظات

7 طبقات من العسل.. حكاية مملكة النحل المكتشفة داخل مقبرة في المنوفية
ليلة تفحم "شارع الجمارك".. كيف قاد وهم السحر متهماً لإحراق أسرة كاملة حتى
حوادث وقضايا

ليلة تفحم "شارع الجمارك".. كيف قاد وهم السحر متهماً لإحراق أسرة كاملة حتى
61 ألف دولار انتقالات وإكراميات.. أول طلب إحاطة في البرلمان بشأن "بعثة
أخبار مصر

61 ألف دولار انتقالات وإكراميات.. أول طلب إحاطة في البرلمان بشأن "بعثة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة ما بعد الموت.. كيف تحولت المقابر إلى سلعة نادرة في الريف المصري؟
القاهرة تتجاوز الـ35 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد حتى الجمعة