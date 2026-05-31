

حذر قانون المرور من إزالة أو فك الأقفال الحديدية "الكلابش" التي يضعها رجال المرور على السيارات المخالفة، إذ يعاقب مرتكب هذه المخالفة بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 200 و1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

متى يتم تقييد السيارة بالأقفال الحديدية؟

تنص المادة (65 مكرر) من قانون المرور على جواز قيام ضباط المرور المختصين بتقييد المركبات المتوقفة أو المنتظرة في أماكن محظور الوقوف بها، إذا كانت تعوق انسياب الحركة المرورية.

ويتم وضع أقفال حديدية على إطارات المركبة لمنع تحركها لحين استكمال إجراءات سحبها وتحرير المخالفة المرورية اللازمة.

عقوبة فك "كلابش" السيارة

وفقًا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أزال أو فك أو احتفظ بالأقفال الحديدية الموضوعة على المركبة بالمخالفة لأحكام القانون.

الهدف من الإجراء

يستهدف تقييد المركبات المخالفة الحد من الوقوف العشوائي الذي يتسبب في تعطيل الحركة المرورية، خاصة في المناطق المزدحمة والمحاور الرئيسية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على انتظام حركة السير.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط