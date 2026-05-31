نهاية غادرة بعد 13 عامًا.. تاجر موبيليا ينهي حياة زوجته في القليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

12:13 م 31/05/2026

شهدت قرية أجهور الكبرى التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، بعدما لقيت ربة منزل مصرعها إثر تعرضها للطعن بسلاح أبيض على يد زوجها، وذلك على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما، فيما تم إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

زوج يقتل زوجته في طوخ

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بقيام شخص بإنهاء حياة زوجته طعنًا بالسكين بمنطقة السد بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

التحريات تكشف سبب الجريمة

وبالفحص والمعاينة، تبين أن المجني عليها تُدعى "إيمان ص. أ" وتبلغ من العمر 44 عامًا، حيث عُثر عليها مصابة بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.

اتهام زوج بقتل زوجته في طوخ

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويُدعى "هـ. ع. ن"، 49 عامًا، ويعمل تاجر موبيليا، حيث أشارت التحريات إلى أن خلافات عائلية بين الزوجين كانت سببًا في وقوع الجريمة.

تفاصيل من حياة المجني عليها

وأضافت التحريات أن المجني عليها كانت متزوجة في السابق من شخص يعمل مدرسًا وتوفي منذ سنوات، قبل أن تتزوج من المتهم، واستمرت الحياة الزوجية بينهما نحو 13 عامًا، انتهت بوقوع الجريمة التي هزت أهالي القرية.

التحقيقات مستمرة

وجرى نقل جثمان المجني عليها إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف كافة ملابسات الحادث.

