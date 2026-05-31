فرحة اللقب تنتهي بالفوضى.. أكثر من 235 معتقلًا عقب تتويج باريس سان جيرمان

كتب : محمد عبد السلام

11:29 ص 31/05/2026
    احتفالات جماهير باريس (1) (1)
    احتفالات جماهير باريس (5) (1)
    احتفالات جماهير باريس (3) (1)
    احتفالات جماهير باريس (4) (1)
    احتفالات جماهير باريس (7) (1)
    احتفالات جماهير باريس (6) (1)
    احتفالات جماهير باريس (8) (1)

نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق فوز مهم على نظيره أرسنال بركلات الترجيح، ليتوج الفريق الباريسي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

احتفالات جماهير باريس

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس احتفالات عارمة عقب تتويج الفريق الباريسي باللقب الثاني في تاريخه، إلا أن مشهد الاحتفالات لم يكتمل بالشكل المطلوب بسبب حالة الفوضى الكبيرة التي شهدتها شوارع المدينة، ما أدى إلى تدخل السلطات الفرنسية واعتقال المئات من الأشخاص.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السلطات الفرنسية ألقت القبض على مئات الأشخاص في العاصمة باريس، عقب أعمال شغب اندلعت خلال احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال.

وأوضحت الصحيفة أن ما لا يقل عن 235 شخصًا تم اعتقالهم في باريس، بينما ارتفع عدد المحتجزين على مستوى فرنسا إلى 326 شخصًا، وفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية.

وأن بعض المقاهي أغلقت شاشات التلفزيون الخاصة بها خلال أحداث الشغب التي تواصلت في الشوط الأول، قبل أن ينجح باريس سان جيرمان في الوصول بالمباراة إلى ركلات الترجيح وحسم اللقب في النهاية.

وشاهد أكثر من 40 ألف مشجع المباراة عبر شاشات عملاقة داخل ملعب بارك دي برانس، فيما أكدت الشرطة تعرض عدد من المركبات والمتاجر لأضرار خلال الأحداث.

كما نفذت قوات الأمن عمليات تفتيش واسعة عقب المباراة، وصادرت ألعابًا نارية وأدوات أخرى، في الوقت الذي علق فيه مئات السياح بالقرب من المعالم الشهيرة في وسط باريس بسبب الاضطرابات.

وقامت السلطات الفرنسية بالدفع بنحو 5000 عنصر من الشرطة والدرك لتأمين شوارع باريس، وسط محاولات من بعض المشجعين غير الحاصلين على تذاكر للوصول إلى مناطق التجمع المخصصة لمتابعة المباراة.

