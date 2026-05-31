مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
16:00

الأردن

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

- -
21:45

فنلندا

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

- -
16:00

الأهلي

قبل السفر إلى كأس العالم.. مفاجأة تؤجل انضمام مرموش لمعسكر الفراعنة

كتب : محمد عبد السلام

11:48 ص 31/05/2026

عمر مرموش

حصل عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، على موافقة الجهاز الفني للفراعنة لتأجيل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 24 ساعة، قبل انطلاق معسكر المنتخب استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

سبب تأجيل سفر عمرو مرموش

وكشف برنامج "من القاهرة"، المذاع عبر قناة "أون سبورت"، أن مرموش لن يرافق البعثة في رحلتها الأولى إلى الولايات المتحدة، بسبب ارتباطه بإقامة مراسم عقد قرانه، على أن يلتحق بالمنتخب عقب انتهاء المناسبة.

وأشار التقرير إلى أن نجم المنتخب المصري سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم 1 يونيو المقبل، للانضمام إلى معسكر الفراعنة واستكمال الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في منافسات كأس العالم.

وقد غادرت بعثة منتخب مصر الأول مساء أمس السبت 30 مايو الجاري، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ومن المقرر أن يختتم الفراعنة تحضيراتهم للمونديال بمواجهة ودية أمام البرازيل فجر يوم 7 يونيو المقبل، وذلك للاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق المنافسات.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

16 صور توثق وصول بعثة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة استعدادًا للمونديال
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد
بسبب "أزمة الكهرباء".. تحذيرات من كارثة صحية بمستشفى شهداء الأقصى في غزة
هل القهوة بعد تناول اللحوم تؤثر على امتصاص الحديد؟
تفاصيل القبض على تاجر الموبيليا المتهم بقتل زوجته في القليوبية
