إعلان

راكب يُثير حالة طوارئ جوية ويُجبر طائرة أمريكية على الهبوط الاضطراري

كتب : مصطفى الشاعر

12:51 م 31/05/2026

طائرة أمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، إلى تحويل مسارها بشكل مفاجئ والهبوط اضطراريا إثر قيام أحد الركاب بإثارة الشغب ومحاولة اقتحام مقصورة القيادة.

وأسفر الحادث عن تدخل فوري من قِبل سلطات إنفاذ القانون المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لإنهاء الأزمة واحتجاز الراكب المشتبه به فور هبوط الطائرة، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

استنفار أمني في مطار ويسكونسن عقب بلاغ طارئ من طاقم الطائرة

استجابت الشرطة الأمريكية وعناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي لبلاغ عاجل من طاقم الرحلة المتجهة من شيكاغو إلى مينيابوليس، حيث حُوِّل مسار الطائرة ليلة الجمعة نحو ولاية ويسكونسن.

وبحسب "إن بي سي"، أكد متحدث باسم شركة يونايتد إيرلاينز، أن الرحلة هبطت بسلام في مطار مقاطعة داين الإقليمي بالقُرب من مدينة ماديسون للتعامل السريع مع المخاوف الأمنية الناجمة عن سلوك الراكب المشاغب وضمان سلامة الجميع.

تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة

رصدت تقارير إعلامية أمريكية وشبكة "إن بي سي"، تسجيلات صوتية للحركة الجوية تُظهر النقاش الحاد بين الطاقم الأرضي والجوي أثناء محاولات السيطرة على الوضع.

وأفاد أحد أفراد الطاقم في التسجيلات، بأن الراكب لم يكن مقيدا بالقيود في البداية لكن تمت السيطرة عليه بعد محاولات متكررة وفاشلة لاقتحام مقصورة القيادة، حيث جرى إجلاسه في مقعده وإحاطته برجال الأمن من الجانبين حتى هبوط الطائرة، وفق الشبكة الأمريكية.

سلامة الركاب واستئناف الرحلة إلى وجهتها النهائية بعد توقيف المشتبه به

أكدت سلطات المطار ومكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة "ميلووكي" الأمريكية، تنسيق الجهود مع شرطة مقاطعة داين التي تولت عملية احتجاز الراكب فور توقف الطائرة.

ولم تُسفر الحادثة عن تسجيل أي إصابات بين الركاب البالغ عددهم 147 راكبا، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الستة، وبعد انتهاء الإجراءات الأمنية واصلت الطائرة رحلتها لتصل إلى وجهتها في مينيابوليس صباح السبت، وفقا لـ"إن بي سي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة يونايتد إيرلاينز أمريكا الشرطة الأمريكية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"رمت ابنها في الزبالة".. مفاجآت صادمة في واقعة رضيع القمامة بالشرقية
أخبار المحافظات

"رمت ابنها في الزبالة".. مفاجآت صادمة في واقعة رضيع القمامة بالشرقية
20 صورة| من جزر المالديف إلى الشواطئ.. كيف قضى النجوم آخر أيام عيد الأضحى؟
زووم

20 صورة| من جزر المالديف إلى الشواطئ.. كيف قضى النجوم آخر أيام عيد الأضحى؟
نهاية غادرة بعد 13 عامًا.. تاجر موبيليا ينهي حياة زوجته في القليوبية
أخبار المحافظات

نهاية غادرة بعد 13 عامًا.. تاجر موبيليا ينهي حياة زوجته في القليوبية
61 ألف دولار انتقالات وإكراميات.. أول طلب إحاطة في البرلمان بشأن "بعثة
أخبار مصر

61 ألف دولار انتقالات وإكراميات.. أول طلب إحاطة في البرلمان بشأن "بعثة
القصة الكاملة لرحيل سلوت.. خلافات خفية وانقسام داخل ليفربول
رياضة عربية وعالمية

القصة الكاملة لرحيل سلوت.. خلافات خفية وانقسام داخل ليفربول

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة ما بعد الموت.. كيف تحولت المقابر إلى سلعة نادرة في الريف المصري؟
القاهرة تتجاوز الـ35 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد حتى الجمعة