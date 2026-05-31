اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، إلى تحويل مسارها بشكل مفاجئ والهبوط اضطراريا إثر قيام أحد الركاب بإثارة الشغب ومحاولة اقتحام مقصورة القيادة.

وأسفر الحادث عن تدخل فوري من قِبل سلطات إنفاذ القانون المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لإنهاء الأزمة واحتجاز الراكب المشتبه به فور هبوط الطائرة، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

استنفار أمني في مطار ويسكونسن عقب بلاغ طارئ من طاقم الطائرة

استجابت الشرطة الأمريكية وعناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي لبلاغ عاجل من طاقم الرحلة المتجهة من شيكاغو إلى مينيابوليس، حيث حُوِّل مسار الطائرة ليلة الجمعة نحو ولاية ويسكونسن.

وبحسب "إن بي سي"، أكد متحدث باسم شركة يونايتد إيرلاينز، أن الرحلة هبطت بسلام في مطار مقاطعة داين الإقليمي بالقُرب من مدينة ماديسون للتعامل السريع مع المخاوف الأمنية الناجمة عن سلوك الراكب المشاغب وضمان سلامة الجميع.

تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة

رصدت تقارير إعلامية أمريكية وشبكة "إن بي سي"، تسجيلات صوتية للحركة الجوية تُظهر النقاش الحاد بين الطاقم الأرضي والجوي أثناء محاولات السيطرة على الوضع.

وأفاد أحد أفراد الطاقم في التسجيلات، بأن الراكب لم يكن مقيدا بالقيود في البداية لكن تمت السيطرة عليه بعد محاولات متكررة وفاشلة لاقتحام مقصورة القيادة، حيث جرى إجلاسه في مقعده وإحاطته برجال الأمن من الجانبين حتى هبوط الطائرة، وفق الشبكة الأمريكية.

سلامة الركاب واستئناف الرحلة إلى وجهتها النهائية بعد توقيف المشتبه به

أكدت سلطات المطار ومكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة "ميلووكي" الأمريكية، تنسيق الجهود مع شرطة مقاطعة داين التي تولت عملية احتجاز الراكب فور توقف الطائرة.

ولم تُسفر الحادثة عن تسجيل أي إصابات بين الركاب البالغ عددهم 147 راكبا، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الستة، وبعد انتهاء الإجراءات الأمنية واصلت الطائرة رحلتها لتصل إلى وجهتها في مينيابوليس صباح السبت، وفقا لـ"إن بي سي".