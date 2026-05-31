جاكلين عازر: 1.3 مليون مواطن شاركوا في مبادرة "العيد أحلى" بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:51 م 31/05/2026 تعديل في 12:51 م
    اقبال على مبادره العيد احلى بالبحيره
    جانب من العروض الترفيهيه
    مراكز الشباب البحيره تستقبل المواطنين في العيد

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشاركة نحو 1.3 مليون مواطن في فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» التي جرى تنفيذها بمراكز الشباب والأندية بمختلف مدن ومراكز المحافظة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأكدت عازر أن الإقبال الكبير على المبادرة يعكس نجاح جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب وتحويلها إلى منصات متكاملة لخدمة المواطنين، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير من المشاركين يمثل مؤشرًا واضحًا على ثقة الأسر في الأنشطة والبرامج المقدمة.

تفاصيل مبادرة "العيد أحلى" بمراكز الشباب

وأضافت محافظ البحيرة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والاستثمار في طاقات الشباب، مؤكدة أن مراكز الشباب أصبحت مؤسسات مجتمعية فاعلة تسهم في نشر الوعي وترسيخ قيم الانتماء والمشاركة الإيجابية.

وأشادت بجهود مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة والعاملين بمراكز الشباب والأندية في تنظيم الفعاليات وتقديم برامج متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، بما وفر أجواء آمنة ومميزة للأسر خلال أيام العيد.

أنشطة متنوعة للأسر والشباب

من جانبه، قال الدكتور علاء الجزار، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، إن المبادرة حققت أهدافها في نشر البهجة بين المواطنين من خلال تنفيذ برامج رياضية وترفيهية وثقافية وفنية استهدفت جميع أفراد الأسرة.

وأوضح أن الفعاليات تضمنت عروضًا فنية واستعراضية، ومسابقات رياضية وترفيهية، وتوزيع هدايا للأطفال، إلى جانب أنشطة كرة القدم وتنس الطاولة والبلياردو والألعاب الإلكترونية.

وأضاف أن مراكز الشباب فتحت أبوابها مجانًا أمام الجمهور طوال أيام العيد، مع إتاحة الملاهي وحمامات السباحة بعدد من المراكز، بما وفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة للأسر والشباب وأسهم في تعزيز أجواء الفرح والتواصل المجتمعي بين المواطنين.

