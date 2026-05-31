أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط نجاح فعاليات مبادرة "العيد أحلى" التي نُفذت بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة خلال أيام عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن عدد المترددين بلغ نحو 750 ألف مواطن.

إقبال كبير على الأندية ومراكز الشباب في عيد الأضحى

وأوضح المحافظ أن الإقبال توزع على 23 ناديًا رياضيًا و160 مركز شباب و10 مراكز تنمية شبابية، في مشهد عكس حجم الإقبال الكبير من المواطنين والأسر للاستفادة من الأنشطة المقدمة خلال إجازة العيد.

تنوع الأنشطة والفعاليات في مراكز الشباب

وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت برامج رياضية وترفيهية وثقافية وفنية، إلى جانب مسابقات تفاعلية وألعاب مخصصة للأطفال وفقرات للرسم والعروض الترفيهية، ما أسهم في نشر أجواء من البهجة بين المشاركين.

الأندية ساحات للاحتفال والتجمع الأسري

ولفت محافظ أسيوط إلى أن الأندية تحولت خلال أيام العيد إلى ساحات للاحتفال والتجمع الأسري، حيث شاركت بفاعلية في تنظيم الأنشطة، فيما واصلت مراكز الشباب استقبال المواطنين حتى رابع أيام العيد في أجواء احتفالية.

مشاركة شبابية فعالة في التنظيم

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من فرق الجوالة والجوالات، التي أسهمت في تنظيم الأنشطة وتقديم الفقرات الترفيهية والهدايا للأطفال، بما دعم نجاح المبادرة.

تعزيز الدور المجتمعي للهيئات الشبابية

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الدور المجتمعي للهيئات الشبابية والرياضية، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تقدم خدمات متكاملة للمواطنين.

دعم مستمر وجهود مشتركة

وثمّن اللواء محمد علوان جهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور جوهر نبيل، وتوجيهات قيادات القطاع، إلى جانب المتابعة المستمرة من مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، مشيدًا بجهود العاملين في إنجاح الفعاليات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.