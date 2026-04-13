الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على فتاة.. وتؤكد: الواقعة خارج البلاد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من السيدات بالتعدي بالضرب على فتاة ومحاولة نزع ملابسها، مع الزعم بحدوث الواقعة داخل أحد المنازل بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أن الواقعة قديمة وحدثت منذ أسبوعين بإحدى الدول العربية، ولا تمت بصلة لمصر.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات الكاذبة.

