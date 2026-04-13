عرض مغر وسعر أقل من السوق، تفاصيل كفيلة بإقناع أي شخص بالشراء لكن في هذه القصة، تحول الحلم بصفقة رابحة إلى واقعة نصب، بعدما اكتشف أحد الأشخاص أن الهاتف الذي اشتراه ليس سوى نسخة مقلدة، في واقعة وثقها فيديو متداول على مواقع التواصل، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية خيوطها كاملة.

بداية واقعة هاتف مقلد في المعادي

القصة بدأت داخل محل حلويات بمنطقة المعادي، حيث تعرّف شيف يعمل بالمحل على أحد الأشخاص، عرض عليه شراء هاتف محمول بسعر أقل من سعره الرسمي.

العرض بدا مغريًا والسعر كان فرصة لا تُعوض، وبحسن نية، وافق الشيف على الشراء، ودفع المبلغ المتفق عليه، معتقدًا أنه حصل على صفقة مميزة.

وبعد إتمام الصفقة وانصراف البائع، بدأ الشك يتسلل بفحص الهاتف، اكتشف المشتري الحقيقة الصادمة الهاتف مقلد. في تلك اللحظة، تحولت الفرحة إلى غضب، والصفقة إلى واقعة نصب واضحة، ليقرر توثيق ما حدث ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحرك أمني سريع في واقعة هاتف مقلد بالمعادي

الفيديو المتداول لفت انتباه الأجهزة الأمنية، التي باشرت فحص الواقعة على الفور. ومن خلال التحريات، تم تحديد هوية القائم بالنشر، وبسؤاله أكد تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى تعرضه لعملية نصب من شخص يحمل جنسية إحدى الدول، تعرّف عليه أثناء عمله.

لم تتوقف التحريات عند هذا الحد، بل نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان يحملان جنسية إحدى الدول، ويقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام.

اعترافات المتهمين في واقعة هاتف المعادي

وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزتهما على 5هواتف محمولة مقلدة، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما واعترفا بارتكاب الواقعة بنفس الأسلوب.

الأخطر أنهما لم يكتفيا بهذه الواقعة فقط، بل أقرا بارتكاب 3 وقائع أخرى بنفس الطريقة، مستغلين إغراء الأسعار المنخفضة للإيقاع بالضحايا.

