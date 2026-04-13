مأساة في شم النسيم.. مصرع طفل غرقًا ببحر يوسف جنوب بني سويف

كتب : حمدي سليمان

09:10 م 13/04/2026

مصرع طفل غرقًا ببحر يوسف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا يفيد بغرق طفل يُدعى "ن. إ. ع."، يبلغ من العمر 10 سنوات، داخل مياه بحر يوسف بالقرب من قرية الشيخ خطاب بمركز سمسطا، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

جهود الإنقاذ وانتشال الجثمان

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، ونجحت بمساعدة الأهالي في انتشال جثمان الطفل من المياه.

نقل الجثمان والتحقيق في الواقعة

تم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو اسفكسيا الغرق، دون وجود شبهة جنائية.
التحريات الأولية
كشفت التحريات أن الطفل تعرض للغرق أثناء لهوه بالقرب من مجرى المياه احتفالًا بشم النسيم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

