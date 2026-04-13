بوسي شلبي تحتفل بشم النسيم مع نجمات الفن في أجواء مبهجة

كتب : معتز عباس

08:20 م 13/04/2026
    اجواء احتفالية ضمت نجوم الفن في عيد الربيع
    بوسي شلبي تحتفل مع النجوم بعيد شم النسيم (2)
    بوسي شلبي والهام شاهين في احتفالات عيد الربيع
    بوسي شلبي والهام شاهين ونجوم الفن في عيد الربيع
    بوسي شلبي ونرمين الفقي
    رانيا فريد شوقي والهام شاهين
    رانيا فريد شوقي
    بوسي شلبي تحتفل مع النجوم بعيد شم النسيم (1)

شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها لحظات مميزة من احتفالها بعيد الربيع، حيث نشرت مجموعة من الصور على السوشيال ميديا، ظهرت خلالها وسط عدد من نجمات الفن في أجواء مليئة بالبهجة والمرح.

ونشرت بوسي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مع الندمات في أجواء احتفالية بأعياد الربيع وشم النسيم.

وضمت الصور عددًا من النجمات، من بينهن إلهام شاهين، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، فيفي عبده، وعبير صبري، وغيرهم من نجوم الفن.

نجوم الفن مع بوسي شلبي احتفالا بشم النسيم

وظهرت بوسي شلبي في الصورة وهي تجلس برفقة إحدى النجمات، ممسكتين بسلة كبيرة مليئة بالزهور الملونة وبيض عيد الربيع، في لقطة تعبر عن أجواء الاحتفال بـ"شم النسيم".

لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين أشادوا بجمال الأجواء التي سيطرت على اللقاء، وجاءت التعليقات كالتالي: "عيد سعيد عليكم"، "ربنا يكتر أفراحكم"، "حلوة الأعياد"، "ربنا يجعل كل أيامكم عيد".

علاقات بوسي شلبي مع نجوم الفن

تحرص الإعلامية بوسي شلبي دائمًا على التواجد في مختلف المناسبات التي تجمع نجوم الفن، حيث تشاركهم الاحتفال بالأعياد والمناسبات الخاصة، مثل شم النسيم والأعياد الرسمية، كذلك توثيق هذه اللحظات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يقتصر حضورها على المناسبات السعيدة فقط، بل تمتد مشاركاتها إلى المهرجانات الفنية الكبرى وفعاليات التكريم، فضلًا عن حرصها على تقديم واجب العزاء، ما يعكس جانبًا إنسانيًا لافتًا في شخصيتها.

اقرأ أيضا..

يارا السكري بإطلالة بسيطة في أحدث ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي

تارا عماد تتألق بإطلالة "كاجوال" صيفية ساحرة على إنستجرام

إيه بي سي: الوسطاء يتحركون لإعادة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة

الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
من الغذاء للطيران.. كيف يؤثر حصار مضيق هرمز على العالم؟
لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض.. ترامب يقطع مؤتمره عن إيران
حقيقة منع الدكتور مظهر شاهين من الظهور الإعلامي بسبب برنامج كلام الناس..

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو