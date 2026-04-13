شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها لحظات مميزة من احتفالها بعيد الربيع، حيث نشرت مجموعة من الصور على السوشيال ميديا، ظهرت خلالها وسط عدد من نجمات الفن في أجواء مليئة بالبهجة والمرح.

ونشرت بوسي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مع الندمات في أجواء احتفالية بأعياد الربيع وشم النسيم.

وضمت الصور عددًا من النجمات، من بينهن إلهام شاهين، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، فيفي عبده، وعبير صبري، وغيرهم من نجوم الفن.

نجوم الفن مع بوسي شلبي احتفالا بشم النسيم

وظهرت بوسي شلبي في الصورة وهي تجلس برفقة إحدى النجمات، ممسكتين بسلة كبيرة مليئة بالزهور الملونة وبيض عيد الربيع، في لقطة تعبر عن أجواء الاحتفال بـ"شم النسيم".

لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين أشادوا بجمال الأجواء التي سيطرت على اللقاء، وجاءت التعليقات كالتالي: "عيد سعيد عليكم"، "ربنا يكتر أفراحكم"، "حلوة الأعياد"، "ربنا يجعل كل أيامكم عيد".

علاقات بوسي شلبي مع نجوم الفن

تحرص الإعلامية بوسي شلبي دائمًا على التواجد في مختلف المناسبات التي تجمع نجوم الفن، حيث تشاركهم الاحتفال بالأعياد والمناسبات الخاصة، مثل شم النسيم والأعياد الرسمية، كذلك توثيق هذه اللحظات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يقتصر حضورها على المناسبات السعيدة فقط، بل تمتد مشاركاتها إلى المهرجانات الفنية الكبرى وفعاليات التكريم، فضلًا عن حرصها على تقديم واجب العزاء، ما يعكس جانبًا إنسانيًا لافتًا في شخصيتها.

اقرأ أيضا..

يارا السكري بإطلالة بسيطة في أحدث ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي

تارا عماد تتألق بإطلالة "كاجوال" صيفية ساحرة على إنستجرام