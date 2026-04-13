سقط السقف تلو الآخر.. إصابة شخصين في انهيار داخلي لعقار بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

08:59 م 13/04/2026
    انهيار داخلي بعقار بمنطقة منشية النزهة (3)
    انهيار داخلي بعقار بمنطقة منشية النزهة (4)
    انهيار داخلي بعقار بمنطقة منشية النزهة
    انهيار داخلي بعقار بمنطقة منشية النزهة (6)
    انهيار داخلي بعقار بمنطقة منشية النزهة (7)
    انهيار داخلي بعقار بمنطقة منشية النزهة (5)

أُصيب شخصان، مساء اليوم الإثنين، إثر انهيار داخلي داخل عقار بمنطقة منشية النزهة التابعة لحي وسط بالإسكندرية، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.
انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المارة.

بلاغ عاجل وتحرك فوري

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بحدوث انهيار داخلي بعقار رقم 27 في شارع يحيى بن كثير، المتفرع من شارع 8 أمام شركة “ستيا” بمنطقة منشية النزهة.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

فرض كردون أمني ومتابعة ميدانية

فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، بحضور اللواء أحمد حبيب سكرتير عام المحافظة، وذلك لتأمين المارة ومنع اقتراب المواطنين من موقع الخطر، مع بدء إجراءات الفحص المبدئي.

تفاصيل المعاينة وحالة المصابين

أظهرت المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وتبين سقوط سقف الطابق الثالث على الطابق الثاني من الداخل.
وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، أحدهما بكسر في القدم والآخر بكدمات متفرقة، وتم نقلهما إلى مستشفى جمال عبد الناصر ومستشفى طلبة الجامعة لتلقي العلاج.
إجراءات قانونية ولجنة فنية
جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية، كما جرى إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي وسط لمعاينة العقار وبيان مدى خطورته على المباني المجاورة.

