كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر فتاة من خطيبها السابق متهمة إياه بابتزازها والتشهير بها لرفضها الزواج منه.

ابتزاز فتاة وفي الإسماعيلية

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية).

استغاثة فتاة الإسماعيلية

وبسؤالها قررت بتضررها من خطيبها السابق (مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإنشاء عدة حسابات بأسماء مختلفة للتشهير بها ونشر صور شخصية لها تتضمن عبارات خادشة للحياء.

خطيب فتاة الإسماعيلية السابق ابتزها

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (هاتف محمول ، جهاز لاب توب) بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل لما أورت به المُبلغة.

