استهدف الطيران الإسرائيلي مساء اليوم الأثنين، بلدة سحمر شرق لبنان، وبلدات ياطر وكفرا وكفررمان، ومزرعة مشرف، وزبدين وصير الغربية في جنوب لبنان.

واستهدفت المدفعية الاسرائيلية بلدات عدة جنوب لبنان. وتصدى عناصر" حزب الله" لتوغل إسرائيلي في مدينة بنت جبيل الجنوبية. بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن "المعارك استمرت بعنف عصر اليوم، في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان لليوم الخامس، عبر تطويق المدينة والتوغل من محاور عدة، مع دعم جوي ومراقبة مكثفة".

وأضافت الوكالة أن عناصر "حزب الله" تصدوا للقوات الإسرائيلية المتوغلة، "ودارت اشتباكات على مسافة صفر، أوقعت إصابات في صفوف العدو، حيث اعتمدت عناصر الحزب على الدفاع المتحرك، مستهدفين قوات العدو وخطوط إمداده، ونجحت في إيقاع خسائر، لا سيما عند الملعب البلدي وحي البركة".

ودخلت الجرافات الإسرائيلية، مساء اليوم، إلى بلدة الناقورة في جنوب لبنان، وبدأت بتدمير عدد من المنازل وبعض معالم البلدة، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الاثنين، غارات استهدفت بلدة القنطرة وأطراف بلدة تبنين في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية القلعة الأثرية في مدينة صور في جنوب لبنان ، وهي من الأماكن الأثرية المسجلة في قائمة اليونيسكو ، وفيها مقام وكفن نبي الله شمعون الصفا، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية المسيرة والقصف المدفعي العديد من المدن والبلدات في الجنوب اللبناني

وأدت غارة على بلدة بستان في جنوب لبنان صباح اليوم إلى سقوط عدد من العمال السوريين شهداء. واستشهد شاب في غارة على بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان.