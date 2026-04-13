تقدمت "شيماء.ع"، 30 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد أقل من عام على الزواج، مبررة طلبها بمرورها بظروف قاسية خلال فترة الحمل والولادة، مؤكدة: "جوزي سابني ومشي وانا بولد عشان خايف من مصاريف الولادة".

وروت الزوجة، في دعواها، تفاصيل ما وصفته بـ"أصعب أيام حياتها"، مؤكدة أن الخلافات بدأت تتصاعد تدريجيًا مع زيادة الأعباء المادية، لكنها كانت تتحمل على أمل تحسن الأوضاع، خاصة مع اقتراب موعد ولادتها، وأضافت: "كنت مستحملة عشان بيتي، لكن اللي حصل وقت ولادتي كان فوق طاقتي".

تفاصيل دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بسبب الولادة

وأوضحت "شيماء" أن زوجها تركها بحجة عدم قدرته على تحمل المصاريف، قائلة: "قال لي مش هصرف حاجة ومشي، وسابني أواجه كل حاجة لوحدي"، مشيرة إلى أنها اضطرت للانتقال إلى منزل أسرتها، حيث تكفل أهلها بكافة مصاريف الولادة والعلاج.

وتابعت: "كنت محتاجة يكون جنبي في الوقت ده، مش بس فلوس، لكن دعم واهتمام، لكنه اختار يبعد"، لافتة إلى أنها حاولت التواصل معه أكثر من مرة لإقناعه بالعودة، لكنه كان يتهرب من المسؤولية ويرفض تحمل أي نفقات.

سوء المعاملة ودعوى سيدة لخلع زوجها

وأكدت الزوجة أن زوجها لم يسأل عن طفله إلا بعد فترة، وهو ما اعتبرته صدمة كبيرة دفعتها لاتخاذ قرار الانفصال، قائلة: "حسيت إني لوحدي تمامًا، وكأني مش متجوزة أصلًا".

وأضافت أن الخلافات بينهما لم تقتصر على الجانب المادي فقط، بل امتدت إلى ما وصفته بسوء المعاملة والإهمال، مؤكدة أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة، خاصة بعد ما مرت به من ظروف نفسية صعبة خلال تلك الفترة.

نظر دعوى الخلع أمام المحكمة

واختتمت دعواها بطلب الخلع، مشيرة إلى أنها تخشى على مستقبلها ومستقبل طفلها في ظل غياب الأب وعدم تحمله المسؤولية، قائلة: "مش عايزة أكمل في علاقة كلها ضغط ووجع، أنا عايزة أبدأ حياة جديدة أقدر أربي فيها ابني في أمان".

وحملت الدعوى رقم 473 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

شقوا وشها نصين وطعنوا بناتها في نص السوق.. ماذا حدث مع "سيدة بولاق" في شارع 10؟

كواليس اللحظات الأخيرة.. الداخلية تكشف سر وفاة صانعة محتوى في الهرم

بيان من الداخلية بشأن فيديو "فتاة حلوان"