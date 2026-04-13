كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو متداولة بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من اعتداء أحد الأشخاص عليها بالسب والتلويح لها بإشارات منافية للآداب العامة بأسيوط.

واقعة فتاة أسيوط

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط)، وقرر وكيلها القانونى بتضرر موكلته من قيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش بها والتلويح لها بإشارة خارجة حال سيرها بتاريخ 9 الجارى رفقة والدتها بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

ضبط متهم بالاعتداء على فتاة أسيوط

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لحدوث مشادة كلامية بينه والشاكية لإصطدامه بها دون قصد.

