لقي طالب مصرعه غرقًا في مياه بحر سيف بنطاق مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، بعدما نزل إلى المياه للاستحمام هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.

هوية الشاب

وتبين أن المتوفى يُدعى عبد الرحمن شريف، 18 عامًا، ومقيم بقرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم، حيث فقد السيطرة داخل المياه أثناء السباحة، وسط محاولات من المتواجدين لإنقاذه.

انتشال الجثمان

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمان الشاب من المياه، وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خلفية الحادث

تزامنت الواقعة مع توافد عدد من الشباب للاحتفال بشم النسيم على ضفاف الترع والمجاري المائية، ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث الغرق في ظل غياب وسائل الأمان.