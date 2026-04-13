كواليس ضبط سيدة متهمة بالاعتداء على مالك محل هواتف بالسب في المرج

كتب : مصراوي

07:53 م 13/04/2026 تعديل في 07:54 م

اتهام سيدة بالاعتداء على صاحب محل هواتف في المرج

كشفت تحريات مباحث العاصمة ملابسات مقطع فيديو متداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدي سيدة بالسب على مالك محل هواتف محمولة وتهديده بإلحاق الأذى به بدائرة قسم شرطة المرج.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، أمكن تحديد مالك محل الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة المرج.

وبسؤاله تضرر من سيدة وأفاد أنها بتاريخ 11 الجارى اعتدت عليه بالسب وهددته بإلحاق الأذى به؛ لعدم قدرته على صيانة هاتفها.

أمكن تحديد وضبط الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات الخلافات.

أبراج تتحسن أحوالها المالية وتتخلص من ديونها في أبريل
خلال احتفالات شم النسيم.. مصرع فتاتين غرقًا داخل حوض مزرعة بالشرقية
أزمات مالية وخلافات عاطفية.. 3 أبراج الأسوأ حظا الفترة المقبلة

الصحة النفسية: خطط شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا - تفاصيل
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وإيران.. ماذا تضمن؟

