اتهام سيدة بالاعتداء على صاحب محل هواتف في المرج

كشفت تحريات مباحث العاصمة ملابسات مقطع فيديو متداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدي سيدة بالسب على مالك محل هواتف محمولة وتهديده بإلحاق الأذى به بدائرة قسم شرطة المرج.

فيديو سيدة المرج

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، أمكن تحديد مالك محل الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة المرج.

وبسؤاله تضرر من سيدة وأفاد أنها بتاريخ 11 الجارى اعتدت عليه بالسب وهددته بإلحاق الأذى به؛ لعدم قدرته على صيانة هاتفها.

القبض على سيدة فيديو المرج

أمكن تحديد وضبط الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات الخلافات.

