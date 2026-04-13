تحدث لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن اللقاء لن يكون سهلًا رغم أفضلية فريقه في مباراة الذهاب.

موعد مباراة إياب ليفربول وباريس سان جيرمان

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره باريس سان جيرمان، غد الثلاثاء الموافق 14 أبريل، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تصريحات لويس إنريكي

وأشار إنريكي إلى أن اللعب على ملعب أنفيلد يمثل تحديا كبيرا، موضحا أن الفوز في المباراة الأولى لا يضمن التأهل، خاصة في ظل طبيعة كرة القدم المتقلبة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: حققنا الفوز ذهابًا، والجميع يرى أننا كنا الطرف الأفضل، وربما هذا صحيح، لكن الأمور تتغير سريعا، وعلينا التحضير جيدا للمواجهة المقبلة، لأن التحديات ستكون أكبر.

وأضاف عن أجواء المباراة: أنفيلد ملعب مميز، وجماهير ليفربول تمنح فريقها قوة إضافية، لكن ذلك يمنحنا دافعًا أكبر لتقديم أفضل ما لدينا، وأتوقع مباراة قوية وممتعة.

وتطرق إنريكي إلى اختلاف سيناريو المواجهات، مؤكدا أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وأن الإياب سيكون مختلفا عن الذهاب.

كما أوضح فلسفة فريقه، قائلًا: نفضل الاستحواذ على الكرة وفرض أسلوبنا، لكننا نجيد أيضًا استغلال المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة، خاصة إذا اندفع المنافس للأمام.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى موقف برادلي باركولا، حيث أوضح أن عودته للتدريبات أمر إيجابي، لكن القرار النهائي بشأن مشاركته سيتحدد بعد تقييم حالته بشكل كامل.