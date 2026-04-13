الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

2 1
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 2
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

1 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

3 3
20:00

السد القطري

لا نضمن التأهل.. إنريكي يتحدث عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

08:53 م 13/04/2026

لويس إنريكي (1)

تحدث لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن اللقاء لن يكون سهلًا رغم أفضلية فريقه في مباراة الذهاب.

موعد مباراة إياب ليفربول وباريس سان جيرمان

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره باريس سان جيرمان، غد الثلاثاء الموافق 14 أبريل، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تصريحات لويس إنريكي

وأشار إنريكي إلى أن اللعب على ملعب أنفيلد يمثل تحديا كبيرا، موضحا أن الفوز في المباراة الأولى لا يضمن التأهل، خاصة في ظل طبيعة كرة القدم المتقلبة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: حققنا الفوز ذهابًا، والجميع يرى أننا كنا الطرف الأفضل، وربما هذا صحيح، لكن الأمور تتغير سريعا، وعلينا التحضير جيدا للمواجهة المقبلة، لأن التحديات ستكون أكبر.

وأضاف عن أجواء المباراة: أنفيلد ملعب مميز، وجماهير ليفربول تمنح فريقها قوة إضافية، لكن ذلك يمنحنا دافعًا أكبر لتقديم أفضل ما لدينا، وأتوقع مباراة قوية وممتعة.

وتطرق إنريكي إلى اختلاف سيناريو المواجهات، مؤكدا أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وأن الإياب سيكون مختلفا عن الذهاب.

كما أوضح فلسفة فريقه، قائلًا: نفضل الاستحواذ على الكرة وفرض أسلوبنا، لكننا نجيد أيضًا استغلال المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة، خاصة إذا اندفع المنافس للأمام.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى موقف برادلي باركولا، حيث أوضح أن عودته للتدريبات أمر إيجابي، لكن القرار النهائي بشأن مشاركته سيتحدد بعد تقييم حالته بشكل كامل.

دوري أبطال أوروبا ليفربول باريس سان جيرمان

فيديو قد يعجبك



فرحة شم النسيم لم تكتمل.. مصرع طالب غرقًا في بحر سيف بالمنوفية
أخبار المحافظات

فرحة شم النسيم لم تكتمل.. مصرع طالب غرقًا في بحر سيف بالمنوفية

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وإيران.. ماذا تضمن؟
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وإيران.. ماذا تضمن؟
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
حقيقة منع الدكتور مظهر شاهين من الظهور الإعلامي بسبب برنامج كلام الناس..
حقيقة منع الدكتور مظهر شاهين من الظهور الإعلامي بسبب برنامج كلام الناس..
هازارد يتغنى بمحمد صلاح ويوضح سر تراجع مستواه
هازارد يتغنى بمحمد صلاح ويوضح سر تراجع مستواه

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو