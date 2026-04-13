اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وإيران.. ماذا تضمن؟

كتب : وكالات

08:21 م 13/04/2026 تعديل في 09:03 م

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وإيران

تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من نظيره الإيراني عباس عراقجي.

اتصال إيراني سعودي لبحث نتائج المحادثات

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية ‌اليوم الاثنين أن الوزيرين ناقشا ⁠خلال الاتصال المحادثات الإيرانية الأمريكية التي عقدت في إسلام آباد، كما تبادلا وجهات النظر حيالها.
ويأتي الاتصال بعد فشل ‌المحادثات ⁠التي عقدت مطلع الأسبوع الحالي في العاصمة الباكستان إسلام آباد في التوصل إلى ⁠اتفاق ينهي الحرب، مما يشكل ⁠تهديدا لوقف إطلاق ⁠النار القائم حاليا.

اتصال إيراني قطري لبحث المستجدات

وفي سياق متصل، تلقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، شهد الاتصال تركيزا على ضرورة "تثبيت وقف إطلاق النار" لضمان استدامة الهدوء، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء القطري على أهمية تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة القائمة.

