الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

2 1
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 2
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

1 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

3 3
20:00

السد القطري

مدرب مصر السابق يتولى تدريب غانا رسميًا

كتب : محمد عبد الهادي

08:48 م 13/04/2026
    روجر دي سا مساعد كيروش (2)
    روجر دي سا مساعد كيروش (3)
    كارلوس كيروش
    روجر دي سا مساعد كيروش (1)
    كيروش مع أحمد رفعت
    كيروش
    كيروش
    كارلوس كيروش
    كارلوس كيروش

أعلن منتخب غانا اليوم الإثنين، تعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر السابق، مديرًا فنيًا للنجوم السوداء، خلفًا للمدرب أوتو أدو الذي تمت إقالته مؤخرًا.

بيان منتخب غانا حول تعيين كيروش

قال الاتحاد الغاني في بيان: "يعلن المجلس التنفيذي للاتحاد، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، تعيين كارلوس كيروش مدربا للمنتخب الأول".

جدير بالذكر أن منتخب غانا يشارك في بطولة كأس العالم 2026، وذلك ضمن المجموعة الـ12 رفقة منتخبات، كرواتيا، إنجلترا وبنما.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب غانا أولي مبارياته في مونديال كأس العالم، أمام منتخب بنما يوم 17 يونيو 2026، في مدينة تورونتو الكندية.

هازارد يتغنى بمحمد صلاح ويوضح سر تراجع مستواه
