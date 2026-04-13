في حادث مأساوي جديد يعكس مخاطر بيئة العمل داخل المصانع، لقي عامل مصرعه داخل إحدى شركات المطاحن بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، بعدما سقط من على سير ماكينة أثناء العمل، في واقعة انتهت خلال لحظات لكنها خلفت صدمة بين زملائه.

تفاصيل واقعة شركة 6 أكتوبر

تلقى البلاغ بوقوع الحادث داخل شركة مطاحن الندى، حيث أفادت المعلومات الأولية بالعثور على جثة عامل داخل مقر الشركة، نتيجة سقوطه من أعلى سير ماكينة أثناء تأدية عمله.

وبحسب المعاينة الأولية، فإن الحادث وقع أثناء تواجد العامل بالقرب من خط الإنتاج، حيث اختل توازنه ليسقط بشكل مفاجئ من على السير، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

لحظات صعبة داخل شركة مطاحن بـ6 أكتوبر

شهود عيان من داخل موقع العمل أكدوا أن الواقعة حدثت بشكل مفاجئ، دون مقدمات واضحة، حيث كان العامل يؤدي مهامه بشكل طبيعي قبل أن يفقد توازنه ويسقط.

الحادث تسبب في حالة من الذعر بين العاملين، الذين سارعوا لمحاولة إنقاذه، إلا أن الإصابات التي تعرض لها كانت بالغة ولم تمهله فرصة للنجاة.

تحرك فوري بواقعة شركة 6 أكتوبر

على الفور، تم إبلاغ الجهات المختصة، التي انتقلت إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدء التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، ومدى توافر اشتراطات السلامة المهنية داخل موقع العمل.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين