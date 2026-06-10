أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني المصري، أن اختيار اللاعبين يمثل حقًا أصيلًا للجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، مشددًا على أن المدرب هو المسؤول الأول والأخير عن قراراته الفنية وما يترتب عليها من نتائج داخل الملعب.

تصريحات حسن شحاتة

وأوضح شحاتة، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 1"، أن لكل مدرب رؤية فنية خاصة وأسلوبًا مختلفًا في إدارة المباريات، وهو ما ينعكس على اختياراته للعناصر التي يراها الأنسب لتنفيذ خططه وتحقيق أهدافه، مؤكدًا أنه لا يمكن الحكم على هذه القرارات قبل ظهور نتائجها على أرض الواقع.

وأشار إلى أهمية منح الجهاز الفني الثقة الكاملة والفرصة اللازمة للعمل بعيدًا عن الضغوط والانتقادات غير الموضوعية، لافتًا إلى أن جوهر القضية لا يكمن في أسماء اللاعبين المنضمين أو المستبعدين، وإنما في مدى قدرة المنتخب على تحقيق النتائج المطلوبة.

الانتماء أمر يضر الكرة المصرية

وأضاف أن ربط اختيارات المنتخب بانتماءات اللاعبين لأنديتهم يعد أمرًا غير صحي، لأنه يبعد النقاش عن الأسس الفنية التي يجب أن تكون المعيار الرئيسي في تقييم قرارات الجهاز الفني.

وشدد المدير الفني الأسبق لـمنتخب مصر على أن المعيار الوحيد لاختيار اللاعبين يجب أن يكون المستوى الفني والجاهزية والقدرة على خدمة الفريق، بعيدًا عن أي اعتبارات جماهيرية أو انتماءات للأندية، لأنها خطر وتضر مصلحة الكرة المصرية.

واختتم شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي منتخب وطني يرتبط بتوحيد الدعم خلف الجهاز الفني واللاعبين، مع ترك الحكم النهائي لما يقدمه الفريق من أداء ونتائج خلال المنافسات الرسمية.

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