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ميرسك ترفع رسوم الجمارك الإضافية على الواردات في مصر بدءًا من 15 يونيو

كتب : أحمد الخطيب

01:15 م 10/06/2026

شركة ميرسك العالمية

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أعلنت شركة الشحن العالمية ميرسك (Maersk) رفع قيمة رسوم الجمارك الإضافية على الواردات في مصر (CAI) إلى 1415 جنيهًا لكل بوليصة شحن بدلًا من 1000 جنيه حاليًا، على أن تخضع الرسوم لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك اعتبارًا من 15 يونيو.

وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أن القرار يأتي في إطار تحديث هيكل الرسوم المحلية وتحسين الخدمات المقدمة من خلال منصة الجمارك المصرية، في وقت لا تزال فيه حركة التجارة العالمية تواجه تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي وتأثيرها على سلاسل الإمداد والممرات البحرية.

تطبيق الرسوم الجديدة على جميع شحنات الاستيراد

وبحسب البيان، سترتفع رسوم الجمارك الإضافية على الواردات (CAI) من 1000 جنيه إلى 1415 جنيهًا لكل بوليصة شحن، مع استمرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% .

وأكدت ميرسك أن هيكل التكاليف الجديد سيطبق على جميع شحنات الاستيراد إلى مصر، على أن تظهر الرسوم المحدثة ضمن فواتير جميع المعاملات التي تُنفذ بعد بدء سريان القرار.

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الرسوم الجمركية – ضريبة القيمة المضافة – النقل البحري - الاستيراد

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الرسوم الجمركية ضريبة القيمة المضافة النقل البحري الإستيراد

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