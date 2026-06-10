كشف الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تكلفة عمليات الإمساك بالكلاب الضالة، وتعقيمها وترقيمها، ثم إعادة إطلاقها، موضحًا أنها تصل إلى 2.1 مليار جنيه، للتعامل مع نحو 3 ملايين كلب.

مليار جنيه لتعقيم مليون أنثى من الكلاب الضالة

وأوضح الأقنص، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة الدكتور السيد القصير، أن تكلفة تعقيم الأنثى الواحدة تصل إلى نحو 1000 جنيه بإجمالي مليار جنيه لكل مليون كلب.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن تكلفة الذكر تبلغ نحو 500 جنيه، بإجمالي 500 مليون جنيه لكل مليون، في حين تصل تكلفة الجرو إلى نحو 650 جنيهًا، بإجمالي 650 مليون جنيه لكل مليون منها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم إعداد نموذج لسيارة مخصصة لنقل الكلاب في حالات الطوارئ، بما يراعي معايير الرفق بالحيوان ويضمن نقلها بطريقة آمنة وإنسانية.

تجهيز سيارات بالمحافظات لمهمة تعقيم الكلاب

وأضاف الأقنص، أنه تم تجهيز عدد 4 سيارات بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي، حيث جرى تجهيزها من الداخل وتسليمها إلى عدد من المحافظات من بينها الإسماعيلية والقاهرة والبحيرة، مشيرا إلى أنه جار أيضا تجهيز عدد 10 سيارات أخرى بواسطة الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الزراعة لاستخدامها في نفس المهام.

ولفت الأقنص، إلى أنه يجري العمل على شراء وتجهيز 30 عربة "فان"، تشمل 27 عربة للعمل بالمحافظات، وعربتين إضافيتين، إلى جانب سيارة "فرد كابينة" للعمل بديوان الهيئة، ضمن خطة دعم منظومة السيطرة على انتشار الكلاب الضالة.

وأشار الأقنص، إلى أنه تم تعزيز بند وسائل النقل بمبلغ 20 مليون جنيه بموافقة قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة من ميزانية الهيئة، وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة.