قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية أوفت بوعودها للشركاء الدوليين في قطاع الطاقة، مبينا أن مستحقات شركات البترول الأجنبية المتراكمة ستصل إلى "صفر" غداً.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" عبر شاشة قناة "صدى البلد"، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي صدرت منذ عام ونصف، لإنهاء هذا الملف الذي بلغت مديونياته القائمة منذ عام 2021 نحو 6.1 مليار دولار، مع تحديد نهاية يونيو كمهلة أخيرة للتسوية الشاملة.

جدية مصرية وإعادة دوران عجلة الاستكشاف

وذكر موسى أن هذه الخطوة الحاسمة تبرهن على المصداقية والجدية الكاملة للدولة المصرية في الوفاء بالتزاماتها، مذكراً بحديث الرئيس السيسي خلال مؤتمر إيجبس 2024، حول حتمية تسوية هذه المديونيات.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تباطؤاً في وتيرة عمل بعض الشركات العالمية بسبب تأخر مستحقاتها المالية، إلا أن التسوية الجديدة ستعيد الزخم بقوة لعمليات الإنتاج.

حفر 101 بئر جديدة وانعقاد منتدى الغاز في واشنطن

وفي سياق متصل، أكد الإعلامي أحمد موسى أن منتدى غاز شرق المتوسط يُعقد لأول مرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، مما يحمل رسالة دولية بالغة الأهمية تعكس حجم الإنجازات التي تحققها مصر في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن وزير البترول كشف عن خطة طموحة تتضمن حفر 101 بئر استكشافية جديدة للنفط والغاز الطبيعي خلال عام 2026، لتعزيز الاحتياطيات الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج اليومي.

استثمارات بـ 17 مليار دولار ومصر مركز إقليمي للطاقة

وذكر أن الشركاء الأجانب يستهدفون ضخ استثمارات ضخمة جديدة داخل السوق المصرية تقدر بنحو 17 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

واختتم الإعلامي أحمد موسى تصريحاته مؤكداً أن توجه كبرى الشركات العالمية لزيادة استثماراتها ينم عن ثقة عميقة في الفرص الثرواتية المتاحة، ويعزز من مكانة مصر كشريك موثوق ومركز إقليمي محوري للطاقة في منطقة شرق المتوسط، مدعومة ببنيتها التحتية القوية والمتطورة.