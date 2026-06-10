أعلنت هيئة التراث السعودية عن كشف أثري يتضمن نقشا باسم عمر بن الخطاب في محافظة المهد، ضمن نتائج الموسم الثاني للمسوحات الأثرية التي أثمرت عن رصد 1774 كشفا أثريا موزعة على مناطق السويرقية، والمويهية، وحاذة.

وشملت أعمال المسح التي قادتها هيئة التراث تسجيل 156 موقعا أثريا جديدا، حيث تضمنت 461 نقشا إسلاميا، و34 نقشا ثموديا، و1259 رسما صخريا، بالإضافة إلى 11 منشأة حجرية، و3 قصور ومبانٍ أثرية، ودربين من طرق القوافل التاريخية، و4 آبار.

أهمية نقوش عمر بن الخطاب التاريخية

تعد نقوش عمر بن الخطاب من أبرز ما كشف عنه الموسم الحالي، حيث عُثر على كتابات صخرية تحمل اسم الفاروق عمر بن الخطاب، إلى جانب أبيات من الشعر العربي نُقشت على الصخور وصمدت أمام عوامل الزمن، وهو ما يرفع من القيمة التاريخية للموقع.

وتعكس هذه النتائج، وفقا لما أعلنته هيئة التراث، حجم الحضور الإنساني المتجذر في أرض المهد عبر مختلف العصور، بدءا من الحقب ما قبل الإسلامية وصولا إلى صدر الإسلام، ما يمثل إضافة نوعية لمنظومة التوثيق الأثري التي تشرف عليها الهيئة في مختلف المناطق.

دور هيئة التراث في حماية نقوش عمر بن الخطاب

أكدت هيئة التراث استمرارها في تنفيذ برامج المسح والتوثيق الأثري لضمان حماية التراث الوطني وإبراز قيمته الثقافية، حيث تساهم هذه الاكتشافات، ومن بينها نقوش عمر بن الخطاب، في تعزيز مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى صون الموروث الحضاري وإثراء المحتوى الثقافي المحلي.