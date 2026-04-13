ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل بالقليوبية نصب على مواطنين بادعاء توفير فرص عمل وهمية واستولى على أموالهم، واعترف بنشاطه الإجرامي.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، أفادت بقيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال ادعائه قدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى الشركات على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة قليوب، وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.