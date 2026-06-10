"جئت شابًا وأغادر رجلًا".. ديانج يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة

وجه اللاعب المالي أليو ديانج، رسالة مؤثرة لجماهير النادي الأهلي بعد رحيله رسميًا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المنقضي لانتهاء تعاقده.

وكتب أليو ديانج عبر حسابه الرسمي علي فيس بوك: "الأهلي وجماهيره ومصر كانوا بمثابة الوطن بالنسبة لي طوال السنوات السبع الماضية، جئت إلى هنا وأنا مجرد شاب صغير، وأغادر اليوم وأنا رجل، أصبحت أبًا وزوجًا، وعلى المستوى الكروي لاعبًا حقق الكثير مما كان يحلم به".

وتابع: "عشت كل أحلامي داخل الأهلي، وتوجت بكل البطولات التي جئت من أجل تحقيقها، وكان شرفًا كبيرًا لي أن أحمل شارة قيادة هذا النادي العظيم.

وواصل ديانج: "معًا، كفريق واحد وكعائلة واحدة مع جماهير الأهلي، حققنا أشياء استثنائية، وحطمنا أرقامًا قياسية، وكتبنا التاريخ، أشعر بفخر كبير لأنني كنت جزءًا من هذه الرحلة.

وأضاف: "أتوجه بالشكر إلى جماهير الأهلي التي ساندتنا دائمًا في السراء والضراء، وكانت جزءًا أساسيًا من جعل هذه السنوات لا تُنسى، لقد عشنا معًا لحظات استثنائية وانتصارات رائعة داخل مصر وخارجها، وستظل هذه الذكريات خالدة في ذهني.

واختتم: "الآن حان وقت خوض تحدٍ جديد وفتح فصل جديد في مسيرتي المهنية، أغادر وأنا أحمل الكثير من الامتنان والذكريات الجميلة، سأفتقد النادي والجماهير ومصر، وستظل جميعها دائمًا جزءًا من حياتي وقلبي".

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