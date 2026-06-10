استقبل الكاتب أحمد المسلماني، وزير الدولة للإعلام، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وذلك قبيل ظهوره في برنامج التوك شو "من ماسبيرو".

ويحل ضياء رشوان، ضيفًا على البرنامج بعد قليل، إذ من المقرر أن يجري حوارًا مع الإعلامي رامي رضوان بشأن عدد من القضايا السياسية والإعلامية.

ويتناول الحوار حالة جماعات الإسلام السياسي، إلى جانب مناقشة التطورات الجديدة في خريطة التطرف الديني على المستويين الإقليمي والدولي.

موعد عرض برنامج من ماسبيرو

يُذكر أن "من ماسبيرو" يُعرض يوميًا من السبت إلى الخميس في تمام الساعة 10 مساءً على القناة الأولى والفضائية المصرية، فيما تُعاد الحلقة في الـ 12 ظهرًا، ويشارك في تقديم البرنامج كل من: رامي رضوان ومريم أمين وأحمد سمير وجومانه ماهر، بينما يتولى الكاتب الصحفي محمود التميمي مهمة الإشراف العام على البرنامج.

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