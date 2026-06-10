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باكيتا لمصراوي: مونديال 2026 سيشهد مفاجآت أكبر من النسخ السابقة

كتب : نهي خورشيد

09:54 م 10/06/2026
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    ماركوس باكيتا 5
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    ماركوس باكيتا
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    ماركوس باكيتا 2
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    البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    ماركوس باكيتا
  • عرض 13 صورة
    ماركوس باكيتا
  • عرض 13 صورة
    البرازيلي ماركوس باكيتا
  • عرض 13 صورة
    ماركوس باكيتا
  • عرض 13 صورة
    ماركوس باكيتا المدير الفني للزمالك
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    ماركوس باكيتا
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    ماركوس سيزار باكيتا

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أبدى البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب الزمالك والمنتخب السعودي السابق، رأيه في النظام الجديد لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر انطلاقها غداً الخميس 11 يونيو الجاري، وذلك بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخباً لأول مرة.


أبرز تصريحات باكيتا عن كأس العالم


وقال باكيتا في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"أعتقد أن هذا النظام الجديد سيمنح عدداً أكبر من الدول فرصة المشاركة، وهو ما يعزز مبدأ الشمولية ويحفز الاتحادات الوطنية على تطوير كرة القدم داخلياً والعمل على رفع المستوى الفني والتنظيمي".


وأضاف مدرب الأبيض السابق:" فيما يخص زيادة عدد المباريات، من الطبيعي أن يزداد الضغط البدني على اللاعبين، لكنني أعتقد أيضاً أننا سنشاهد مباريات ذات جودة أعلى وانسجام أكبر بين المنتخبات المرشحة، خاصة أنهم سيصلوا إلى الأدوار النهائية مثل نصف النهائي والنهائي، وهي في حالة فنية وتكتيكية أكثر جاهزية".


وتابع باكيتا:" وعن تعديلات القانون، سيضطر المدربين إلى ابتكار استراتيجيات جديدة للاستفادة منها، سواء على المستوى التكتيكي أو الفني أو البدني أو حتى النفسي".


وأتم حديثه قائلاً:" في دور المجموعات تظهر دائماً المنتخبات المرشحة للفوز، إلى جانب المنتخبات التي تفاجئ الجميع وتلك التي تتطور تدريجياً خلال البطولة، أما التقييم الحقيقي لقوة المنتخبات فيكون عند الوصول إلى الأدوار الإقصائية".

موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026


وتنطلق نسخة كأس العالم 2026، بمواجهة قوية بين المكسيك وجنوب أفريقيا غداً الخميس الموافق 11 يونيو 2026، على ملعب أزتيكا وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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ماركوس باكيتا الزمالك منتخب السعودية كأس العالم 2026 المونديال

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