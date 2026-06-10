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محمد صلاح ينشر صورة جديدة من الجيم استعدادًا لمواجهة بلجيكا في كأس العالم

كتب : محمد الميموني

09:54 م 10/06/2026 تعديل في 10:05 م
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نشر نجم منتخب مصر محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" اليوم الأربعاء، صورة من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم" استعدادًا لمواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وبلجيكا فى كأس العالم 2026

ويستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتطلع "الفراعنة" إلى تحقيق بداية مثالية في البطولة العالمية من خلال حصد النقاط الثلاث أمام المنتخب البلجيكي، بما يعزز من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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