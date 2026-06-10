يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، غدًا الخميس، امتحان مادة العلوم ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026.

ويأتي امتحان العلوم في ختام جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة، حيث يختتم الطلاب ماراثون امتحانات نهاية العام بعد أيام من أداء المواد المقررة وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة متابعة الاستعدادات الخاصة بآخر أيام الامتحانات، من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لضمان انتظام سير اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.