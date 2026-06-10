إعلان

غدًا.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان العلوم

كتب : أحمد الجندي

10:25 م 10/06/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، غدًا الخميس، امتحان مادة العلوم ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026.

ويأتي امتحان العلوم في ختام جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة، حيث يختتم الطلاب ماراثون امتحانات نهاية العام بعد أيام من أداء المواد المقررة وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة متابعة الاستعدادات الخاصة بآخر أيام الامتحانات، من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لضمان انتظام سير اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحانات الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية امتحان العلوم تعليم القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مواعيد غلق المقاهي خلال بطولة كأس العالم.. هل تم تغييرها؟
كأس العالم 2026

مواعيد غلق المقاهي خلال بطولة كأس العالم.. هل تم تغييرها؟
الإعلامية مها الصغير ترتدي الحجاب - تفاصيل
أخبار مصر

الإعلامية مها الصغير ترتدي الحجاب - تفاصيل
بينهما أكبر سقف قابل للسحب.. أبرز المعلومات عن ملعبي منتخب مصر في المونديال
كأس العالم 2026

بينهما أكبر سقف قابل للسحب.. أبرز المعلومات عن ملعبي منتخب مصر في المونديال
عطل يضرب موقع تكليف الأطباء.. والصحة توضح التفاصيل
أخبار مصر

عطل يضرب موقع تكليف الأطباء.. والصحة توضح التفاصيل
"أكسيوس": ترامب في غرفة العمليات لبحث ضربات جديدة ضد إيران
شئون عربية و دولية

"أكسيوس": ترامب في غرفة العمليات لبحث ضربات جديدة ضد إيران

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان