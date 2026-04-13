تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026 بشأن تحديد مواعيد غلق المحال والمنشآت خلال الفترة الراهنة، وفي إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية.

ضبط محلات لم تلتزم بقرار الغلق في مختلف المحافظات

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن تحرير 909 مخالفة للمحال والمنشآت التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.