واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث، حيث تمكنت من ضبط 4 رجال و5 سيدات، لقيامهم باستغلال أطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفرت التحريات عن أن 8 من المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، وكان برفقتهم 9 أحداث من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

الداخلية تضبط شبكة لاستغلال أطفال في أعمال التسول بالجيزة

وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم بإحدى دور الرعاية.

