كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام جيرانها بالتنقيب عن الآثار داخل منزلها، والتعدي عليها واحتجازها، بل وادعاء قتل طفلتين بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

سيدة تختلق قصة صادمة ضد جيرانها بسبب خلافات الجيرة

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأمكن تحديد المشكو في حقهما، وهما شقيقان مقيمان بدائرة المركز، وبسؤالهما نفيا ما نُسب إليهما، وأكدا أن الشاكية دائمة التعدي عليهما بالسب وتقديم بلاغات كيدية بسبب خلافات الجيرة.

كما تبين من أقوال نجلي شقيق الشاكية، وهما مزارعان مقيمان بدائرة المركز، أن عمتهما على خلاف دائم مع الجيران ودائمة افتعال المشكلات والتعدي عليهم.

تفاصيل واقعة مثيرة في البحيرة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمة على النشر، وهي عاملة ومقيمة بدائرة المركز، وبمواجهتها أقرت باختلاق الواقعة وادعاءاتها الكاذبة بسبب الخلافات مع جيرانها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

