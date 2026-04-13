تشهد منحة التموين اهتمامًا واسعًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، بعد إعلان الحكومة رفع قيمتها إلى 1600 جنيه بدلًا من 800 جنيه، على أن يتم صرفها على أربعة أشهر متتالية.

ويأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن التطورات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

زيادة منحة التموين إلى 1600 جنيه

أقرت الحكومة زيادة قيمة المنحة التموينية الإضافية لتصل إلى 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة مستحقة، على مدار أربعة أشهر، ليبلغ إجمالي الدعم 1600 جنيه.

وتستهدف هذه الخطوة دعم الفئات الأولى بالرعاية ومساعدتها على مواجهة أعباء المعيشة، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منحة التموين 2026 التي كانت مقررة لمدة شهرين فقط تقرر مدها إلى أربعة أشهر متتالية، بما يضمن استمرار الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، حيث يُصرف هذا الدعم الإضافي مباشرة على بطاقات التموين للمستحقين ضمن جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة ستواصل تقديم المساندة للفئات المستحقة من خلال منظومة التموين وبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك حتى حلول عيد الأضحى المبارك، مشددًا شدد على مواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.

موعد بدء صرف منحة التموين وآخر موعد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف المنحة بدأ بالفعل اعتبارًا من 17 فبراير 2026، ويستمر لمدة أربعة أشهر حتى نهاية مايو، حيث يستفيد من المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تضم قرابة 25 مليون مواطن، وفقًا لقواعد الاستحقاق المعتمدة، وليس جميع أصحاب البطاقات التموينية.

آلية إخطار المواطنين المستحقين

اعتمدت الوزارة نظامًا واضحًا لإبلاغ المواطنين المستحقين منحة التموين 2026، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة، وتشمل وسائل الإخطار عدة طرق رسمية تتيح للمواطن معرفة أحقيته بسهولة.

كيف يعرف المواطن أنه مستحق لمنحة التموين 2026؟

يتم إخطار المستحقين بقيمة الدعم وموعد صرفه عبر الرسائل النصية القصيرة على رقم الهاتف المسجل ببيانات البطاقة التموينية، وقد تظهر قيمة المنحة عند استخدام البطاقة في صرف الخبز، حيث يعرض النظام المبلغ المخصص للمستفيد. ويمكن كذلك الاستعلام من خلال بوابة دعم مصر بإدخال بيانات البطاقة التموينية.

وأكدت الوزارة أن الرسائل النصية لا تُرسل لجميع أصحاب البطاقات، وإنما للفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق فقط، مثل محدودي الدخل والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

طرق صرف منحة التموين للمستحقين

بعد التأكد من الاستحقاق، يمكن للمواطنين استخدام قيمة الدعم في شراء السلع التموينية الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق، ويسمح النظام بصرف جزء من قيمة المنحة في وقت معين واستكمال باقي المبلغ لاحقًا، بما يوفر مرونة للمستفيدين في تلبية احتياجاتهم.

منافذ وأماكن صرف منحة التموين 2026

يتم صرف منحة التموين 2026 من خلال منافذ التموين الرسمية، وتشمل بدالي التموين ومنافذ صرف الخبز والسلاسل التجارية المتعاقدة مع الوزارة، حيث تؤكد الوزارة أن الصرف يتم وفق منظومة إلكترونية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.