ضبط 14 طن أسماك مدخنة مجهولة المصدر

ضبط 14 طن رنجة وفسيخ فاسد قبل طرحه بالأسواق في 3 محافظات

كتب : علاء عمران

01:22 م 13/04/2026 تعديل في 01:31 م

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط كميات كبيرة من الأسماك المدخنة والمملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، في إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 14 طنًا من الرنجة والفسيخ داخل مصنع وثلاث ثلاجات حفظ ومحل، بنطاق محافظات القاهرة والدقهلية والغربية.
وتبين من الفحص وجود تغير في الخواص الطبيعية لتلك الكميات، وتهيئتها لطرحها بالأسواق بهدف الغش والتدليس على المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

