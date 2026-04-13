ضبط 14 طن أسماك مدخنة مجهولة المصدر



تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط كميات كبيرة من الأسماك المدخنة والمملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، في إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجاري.

ضبط 14 طن رنجة وفسيخ فاسد

وأسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 14 طنًا من الرنجة والفسيخ داخل مصنع وثلاث ثلاجات حفظ ومحل، بنطاق محافظات القاهرة والدقهلية والغربية.

وتبين من الفحص وجود تغير في الخواص الطبيعية لتلك الكميات، وتهيئتها لطرحها بالأسواق بهدف الغش والتدليس على المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟