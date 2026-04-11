قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة “هبة”، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”عريس المرج”، والمتهمة بقتل زوجها “أحمد مجدي” طعنًا بسكين داخل منزل الزوجية، إلى جلسة 7 يونيو المقبل، وذلك لاستدعاء الطبيب الشرعي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة في القضية رقم 19804 لسنة 2025 جنايات المرج، تهمة قتل زوجها عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، على خلفية خلافات بينهما، بعدما اعتدت عليه بسلاح أبيض “سكين” استقرت في صدره من الجهة اليمنى.

تفاصيل تقرير الطب الشرعي

وكشف تقرير الطب الشرعي عن وجود جرح طعني غائر في الصدر، تسبب في إصابة الرئة والشريان الصدري الأيمن، ما أدى إلى نزيف حاد قُدّر بنحو 2 لتر من الدم.

وأوضح التقرير أن الجرح كان نافذًا بعمق في القفص الصدري، بينما خلت عظام القفص والقلب من أي كسور أو إصابات مرضية، كما أشار إلى وجود إصابة سطحية أخرى بفروة الرأس لا علاقة لها بالوفاة.

وأكد التقرير أن الإصابة الطعنية في الصدر هي السبب المباشر للوفاة.

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل "عريس المرج"

واستمعت النيابة العامة لأقوال شقيقة المجني عليه، التي قالت إنها كانت داخل المنزل وقت الواقعة، وسمعت صراخ الزوجة، قبل أن تتجه إلى الشقة لتجد شقيقها غارقًا في دمائه أمام المطبخ.

وأضافت أنها حاولت الاستغاثة بالجيران لإنقاذه، مؤكدة أنه عاد من عمله قبل الحادث بدقائق، ونفت رواية الزوجة التي ادعت أنه كان مصابًا قبل دخوله المنزل.

