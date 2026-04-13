كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتعدي عليها بالسب وإجبارها على النزول من السيارة، عقب اعتراضها على تحصيل أجرة أعلى من المقررة بالقليوبية.

سائق ميكروباص يعتدي على فتاة

وبالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول العبور، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، وأثناء استقلالها سيارة ميكروباص بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة، بسبب اعتراضها على تحصيل أجرة زائدة عن التعريفة المقررة، فقام بالتعدي عليها بالسب وإجبارها على النزول من السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الميكروباص "منتهية التراخيص" وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بالقاهرة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

