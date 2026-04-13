سائق ميكروباص يعتدي على فتاة لفظيًا ويجبرها على النزول في العبور

كتب : علاء عمران

12:11 م 13/04/2026 تعديل في 12:57 م

سائق ميكروباص يعتدي على فتاة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتعدي عليها بالسب وإجبارها على النزول من السيارة، عقب اعتراضها على تحصيل أجرة أعلى من المقررة بالقليوبية.

سائق ميكروباص يعتدي على فتاة

وبالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول العبور، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، وأثناء استقلالها سيارة ميكروباص بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة، بسبب اعتراضها على تحصيل أجرة زائدة عن التعريفة المقررة، فقام بالتعدي عليها بالسب وإجبارها على النزول من السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الميكروباص "منتهية التراخيص" وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بالقاهرة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية ميكروباص القليوبية العبور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار حاسم.. أول تحرك من الأهلي للرد على اتحاد الكرة وتوجيه الشكر للثنائي
رياضة محلية

قرار حاسم.. أول تحرك من الأهلي للرد على اتحاد الكرة وتوجيه الشكر للثنائي
"استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة".. د. محمود محيي الدين: الديون خطر والاقتصاد
مصراوى TV

"استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة".. د. محمود محيي الدين: الديون خطر والاقتصاد
خريطة تسليم شقق مشروعات "دارة" بعواصم المحافظات
أخبار العقارات

خريطة تسليم شقق مشروعات "دارة" بعواصم المحافظات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين

كيف تغتسل المرأة التي تستخدم لاصقة منع الحمل؟.. أمينة الفتوى تجيب
أخبار

كيف تغتسل المرأة التي تستخدم لاصقة منع الحمل؟.. أمينة الفتوى تجيب

أخبار

المزيد

قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
من 17 لـ56.. زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو