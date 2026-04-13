وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات استباقية للبؤر الإجرامية الخاصة بجلب والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من المحافظات، في إطار جهودها لملاحقة العناصر شديدة الخطورة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها.

الداخلية توجه ضربة قوية للبؤر الإجرامية

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بنطاق محافظتي قنا وأسيوط، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا متنوعة أبرزها الاتجار بالمخدرات والقتل والشروع فيه والسرقة بالإكراه وحيازة الأسلحة النارية والخطف.

كما أسفرت الحملات عن ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم قرابة 800 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة شملت الحشيش والشابو والإستروكس، إلى جانب 10 آلاف قرص مخدر.

الأمن يلاحق الخارجين عن القانون

كما تم ضبط 76 قطعة سلاح ناري متنوعة، بينها 19 بندقية آلية، و30 بندقية خرطوش، و26 فرد خرطوش، وطبنجة، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 100 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة، حيث أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 39 قضية في مجال الأمن العام، و1258 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 221 حكمًا قضائيًا.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص وإصابته بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة والفرار من المكان.

ضبط أسلحة ومخدرات بـ100 مليون جنيه

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور أحد الأشخاص للطريق اصطدمت به سيارة، ما أدى إلى إصابته بكسر مضاعف بالقدم، وفر قائدها هاربًا خشية التعدي عليه من الأهالي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.