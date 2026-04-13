إعلان

النصب باسم التعليم.. ضبط كيان وهمي يروج لوظائف مزعومة

كتب : علاء عمران

02:07 م 13/04/2026 تعديل في 02:16 م

ضبط كيان وهمي يروج لوظائف مزعومة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كيان تعليمي وهمي بالزيتون، ينصب على المواطنين بشهادات مزيفة مقابل أموال، ويوهمهم بفرص عمل غير حقيقية.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، للنصب على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية.

ضبط كيان تعليمي وهمي في الزيتون

وكان المتهم يوهم ضحاياه بأن هذه الشهادات تتيح لهم فرص الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات المنسوبة للكيان، وطلبات التحاق، ومطبوعات دعائية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية النصب والاحتيال كيان تعليمي وهمي شهادات مزيفة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زووم

نسرين طافش تحتفل بعيد شم النسيم بإطلالة جريئة والجمهور يعلق (صور)
نصائح طبية

شم النسيم 2026.. كيف تستمتع بالفسيخ والرنجة دون مضاعفات؟
جامعات ومعاهد

التعليم العالي تحسم الجدل حول اعتماد الشهادات الأجنبية ومعادلتها في مصر
أخبار مصر

منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
شئون عربية و دولية

جدل بعد صورة ترامب بـ"هيئة المسيح".. تصعيد جديد في خلافه مع البابا ليو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
