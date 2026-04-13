تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كيان تعليمي وهمي بالزيتون، ينصب على المواطنين بشهادات مزيفة مقابل أموال، ويوهمهم بفرص عمل غير حقيقية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، للنصب على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية.

وكان المتهم يوهم ضحاياه بأن هذه الشهادات تتيح لهم فرص الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات المنسوبة للكيان، وطلبات التحاق، ومطبوعات دعائية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟