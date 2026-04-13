الداخلية تكشف واقعة تعدٍ لفظي على سائح بجنوب سيناء

كتب : علاء عمران

02:20 م 13/04/2026 تعديل في 02:21 م

واقعة تعدٍ لفظي على سائح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية لشخص يحمل جنسية إحدى الدول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مندوب إحدى الشركات الخاصة لتنظيم الرحلات الجبلية بمدينة دهب بالتعدي عليه لفظيًا أثناء قيامه بإحدى الرحلات الجبلية بمحافظة جنوب سيناء.

تفاصيل مشادة لفظية في رحلة جبلية بجنوب سيناء

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مندوب رحلات مقيم بدائرة قسم شرطة دهب. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك بعدم التزام ناشر المقطع بتعليمات السلامة الخاصة بالرحلة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

