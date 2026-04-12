أقامت وزارة الداخلية قداس عيد القيامة المجيد لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من الإخوة المسيحيين، وذلك داخل دور العبادة المتواجدة بتلك المراكز، في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان داخل المنظومة العقابية الحديثة.

رسالة إنسانية.. قداس عيد القيامة داخل مراكز التأهيل

وجاء تنظيم القداس تزامنًا مع احتفالات الكنائس خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بتوفير أجواء دينية مناسبة للنزلاء، وتمكينهم من ممارسة شعائرهم بحرية كاملة.

أجواء روحانية داخل مراكز الإصلاح في عيد القيامة

ويأتي ذلك في ضوء تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تستهدف ترسيخ مبادئ احترام الحقوق والحريات، وتقديم مختلف أوجه الرعاية للنزلاء، بما يسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

