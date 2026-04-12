إعلان

الداخلية تقيم قداس عيد القيامة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل | فيديو وصور

كتب : علاء عمران

04:05 م 12/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    قداس عيد القيامة داخل مراكز التأهيل (1)
  • عرض 6 صورة
    قداس عيد القيامة داخل مراكز التأهيل (4)
  • عرض 6 صورة
    قداس عيد القيامة داخل مراكز التأهيل (3)
  • عرض 6 صورة
    قداس عيد القيامة داخل مراكز التأهيل (5)
  • عرض 6 صورة
    قداس عيد القيامة داخل مراكز التأهيل (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقامت وزارة الداخلية قداس عيد القيامة المجيد لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من الإخوة المسيحيين، وذلك داخل دور العبادة المتواجدة بتلك المراكز، في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان داخل المنظومة العقابية الحديثة.

رسالة إنسانية.. قداس عيد القيامة داخل مراكز التأهيل

وجاء تنظيم القداس تزامنًا مع احتفالات الكنائس خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بتوفير أجواء دينية مناسبة للنزلاء، وتمكينهم من ممارسة شعائرهم بحرية كاملة.

أجواء روحانية داخل مراكز الإصلاح في عيد القيامة

ويأتي ذلك في ضوء تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تستهدف ترسيخ مبادئ احترام الحقوق والحريات، وتقديم مختلف أوجه الرعاية للنزلاء، بما يسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وزارة الداخلية عيد القيامة مراكز الإصلاح والتأهيل حقوق الإنسان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عكس التيار.. السيارة الوحيدة التي انخفضت أسعارها بمصر في شهر أبريل
أخبار مصر

حوادث وقضايا

الموضة

أخبار البنوك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

