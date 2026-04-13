استعاد الفنان رامز جلال، ذكرياته مع "أنثى القرد" التي كانت تظهر معه في برنامج المقالب الذي قدمه في موسم رمضان 2026.

رسالة رامز جلال للقرد الذي ظهر معه في رامز ليفل الوحش

ونشر رامز جلال، صورة تجمعه مع القردة التي كانت تظهر معه في حلقات برنامج "رامز ليفل الوحش"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "واحشاني يا توتا ومشاعري مكبوتة".

واستضاف رامز جلال في برنامجه"رامز ليفل الوحش" الفنانة أسماء جلال، الفنانة غادة عادل، الفنانة دينا، الفنان مصطفى غريب، وعدد من الشخصيات الرياضية.

رامز جلال ينتظر طرح فيلم "بيج رامي"

ينتظر الفنان رامز جلال طرح فيلمه الجديد "بيج رامي" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول الشاب يدعى علاء يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

الفيلم بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

