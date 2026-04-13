ضبط 51 ألف عبوة سجائر مهربة داخل محل في الأزبكية

كتب : علاء عمران

01:16 م 13/04/2026

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة السجائر "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة. في إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجاري،

حملة تموينية تكشف مخزن سجائر مهربة بالأزبكية

وبالفحص، عُثر داخل المحل على 51 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا، بدون أي مستندات دالة على مصدرها، حيث تم تخزينها وحجبها عن التداول تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمتهم والمضبوطات.

اقرأ أيضا:

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رامز جلال يستعيد ذكرياته مع قرد "رامز ليفل الوحش" وهذا ما قاله
زووم

رامز جلال يستعيد ذكرياته مع قرد "رامز ليفل الوحش" وهذا ما قاله

كيف تغتسل المرأة التي تستخدم لاصقة منع الحمل؟.. أمينة الفتوى تجيب
أخبار

كيف تغتسل المرأة التي تستخدم لاصقة منع الحمل؟.. أمينة الفتوى تجيب
من السخرية إلى الاعتذار.. قصة "زغرودة" تصدرت بها سابرينا كاربنتر تريند جوجل
زووم

من السخرية إلى الاعتذار.. قصة "زغرودة" تصدرت بها سابرينا كاربنتر تريند جوجل
بدءًا من اليوم.. زيوت التعاون للسيارات بأسعار جديدة في السوق المصري
أخبار السيارات

بدءًا من اليوم.. زيوت التعاون للسيارات بأسعار جديدة في السوق المصري
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
اقتصاد

قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز

أخبار

المزيد

قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
من 17 لـ56.. زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو