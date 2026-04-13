تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة السجائر "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة. في إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجاري،

حملة تموينية تكشف مخزن سجائر مهربة بالأزبكية



وبالفحص، عُثر داخل المحل على 51 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا، بدون أي مستندات دالة على مصدرها، حيث تم تخزينها وحجبها عن التداول تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمتهم والمضبوطات.

