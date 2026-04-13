أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورين جديدين خلال شهر أبريل 2026، حذرت فيهما من مستحضرات دوائية مغشوشة وأخرى غير مطابقة للمواصفات، مع التشديد على وقف تداولها وسحبها من الأسواق.

وحذرت الهيئة، في منشور غش تجاري، من مستحضر "Cialis 20 MG"، تشغيلة رقم D753224، والمستورد بواسطة شركة "أختانون للتجارة والتوزيع".

وأوضحت هيئة الدواء، أن سبب التحذير يعود إلى إفادة الشركة بوجود عبوات مقلدة من المستحضر في السوق.

وبحسب "الهيئة"، فإن أقراص سياليس 20 مجم من الأدوية المستخدمة لعلاج ضعف الانتصاب عند الرجال، ويخفف من أعراض تضخم البروستاتا الحميد.

وقررت هيئة الدواء، وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد، مؤكدة أنه في حال الشك في العبوات، يجب الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن أو الموقع الإلكتروني، مع ضرورة التأكد من مطابقة العبوات للمواصفات المعتمدة.

تحذير من مستحضر يستخدم في الأشعة

كما أصدرت الهيئة منشور سحب لمستحضر Omnipaque 300 mg/ml (100 ml)، من إنتاج شركة GE Healthcare Ireland، والمستورد بواسطة شركة "الكان ميديكال"، وذلك للتشغيلتين رقم 17350896 و17334249، بتاريخ انتهاء 9/2028.

وأرجعت الهيئة سبب السحب إلى عدم مطابقة التشغيلتين للمواصفات الفنية الخاصة بالمستحضر، وفقًا لما ورد من الشركة المصنعة، ما استدعى اتخاذ قرار بسحبها من الأسواق.

وبحسب "الهيئة"، يحتوي المستحضر على اليود، الذي يساعد في تحسين الصور التي يتم الحصول عليها، أثناء التصوير باستخدام الأشعة السينية.

وشددت الهيئة على وقف تداول التشغيلات المخالفة وتحريزها، مع إمكانية التواصل في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، مؤكدة أن هذه المنشورات تخص التشغيلات المحددة فقط ولا تنطبق على باقي الإنتاج من المستحضرات المذكورة.

ودعت هيئة الدواء المصرية، المواطنين والصيادلة، إلى توخي الحذر، والتأكد من مصدر الأدوية، والإبلاغ الفوري عن أي عبوات يُشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات.