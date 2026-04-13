الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين ركاب داخل محطة مترو الزيتون | فيديو

كتب : علاء عمران

01:20 م 13/04/2026

مشاجرة بين ركاب داخل محطة مترو الزيتون

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل إحدى محطات مترو الأنفاق بمحافظة القاهرة.

تفاصيل مشاجرة بين ركاب داخل محطة مترو الزيتون

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 من الشهر الجاري، وقعت مشاجرة بإحدى محطات مترو الأنفاق بدائرة قسم شرطة الزيتون، بين طرف أول مكون من أحد الأشخاص وشقيقتيه، إحداهن مصابة بكدمة، وطرف ثان مكون من سيدة مصابة بجروح وسحجات متفرقة، وأحد الأشخاص، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب مشادة كلامية بين الطرفين نتيجة التزاحم داخل إحدى عربات المترو، وتطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بالتعدي على بعضهم بالضرب، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

ضبط طرفي مشاجرة داخل محطة مترو بعد إصابات متفرقة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب ذات الخلافات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

